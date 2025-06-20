ASELSAN ile TÜRASAŞ’tan Dev Hızlı Tren Hamlesi: KAP'a Bildirildi

ASELSAN, raylı sistem teknolojilerinde önemli bir adım daha attı. Türkiye'nin savunma ve teknoloji devi ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında yüksek hızlı tren projelerinde kullanılmak üzere alt sistem tedarikine yönelik 70,6 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzalandı.