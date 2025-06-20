ASELSAN ile TÜRASAŞ’tan Dev Hızlı Tren Hamlesi: KAP'a Bildirildi
ASELSAN ve TÜRASAŞ, hızlı tren projelerine ilişkin 70.6 milyon Euro tutarında bir iş birliğine imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
ASELSAN, raylı sistem teknolojilerinde önemli bir adım daha attı. Türkiye'nin savunma ve teknoloji devi ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında yüksek hızlı tren projelerinde kullanılmak üzere alt sistem tedarikine yönelik 70,6 milyon Euro tutarında bir sözleşme imzalandı.
Söz konusu anlaşma, 17 Haziran 2025 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, TÜRASAŞ ile yapılan sözleşmenin hızlı trenlerde kullanılacak kritik alt sistemlerin teminini kapsadığı belirtildi.
TESLİMATLAR 2028'E KADAR TAMAMLANACAK
Yapılan açıklamaya göre, 70,6 milyon Euro’luk sözleşme kapsamında tedarik süreci 2025 yılında başlayacak ve teslimatlar 2028 yılı sonuna kadar peyderpey gerçekleştirilecek. Anlaşma kapsamında geliştirilecek sistemlerin, Türkiye’nin demiryolu taşımacılığında yerlilik oranını artırması ve teknolojik dışa bağımlılığı azaltması hedefleniyor.