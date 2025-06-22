Güngören'de 3 Aylık Bebek Boş Araziye Terk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde, bir boş arazide battaniyeye sarılı halde terk edilmiş 3 aylık erkek bebek, duyarlı vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çiftçi Sokak'taki boş alanda bulunan minik bebek, sağlık kontrolünden sonra polis ekiplerinin koruması altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Volkan Erşahin, bebeğin bırakıldığı sırada çevrede bulunan kadınların, altını değiştirdiklerini ve bebeğe süt verip onu beslediklerini söyledi.

Erşahin, "Üşüyordu, üzerini örttüler. Sağlığı gayet iyi görünüyor" ifadeleriyle minik bebeğin hayata tutunma mücadelesine tanıklık etti.

Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin kimliği ve sebebi henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA