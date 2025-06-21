Direksiyon Başında Dehşet: Otobüs Şoförüne Kurşun Yağdırdı, Serbest Bırakıldı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde trafikte yaşanan bir tartışma, kanlı bitti. Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, halk otobüsü şoförü Osman Y. (55), direksiyon başında kurşunların hedefi oldu.

KURŞUN YAĞDIRDI

Trafikte ilerleyen halk otobüsü şoförü Osman Y. ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Araçtan inmeden camı açan otomobil sürücüsü, halk otobüsüne yanaşarak açık kapıdan Osman Y.'ye art arda beş el ateş etti.

AYAKLARINI HİSSETMİYOR

Kurşunların hedefi olan Osman Y., kanlar içinde yere yığıldı. Ayağından yaralanan şoför, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün ayaklarında his kaybı oluştuğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası kaçan saldırgan, kısa süre içinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ancak kamuoyunu şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA