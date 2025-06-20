Gaziantep'te Kanlı Saldırı! 2 Kardeş Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Gaziantep'te sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Gaziantep'te Kanlı Saldırı! 2 Kardeş Kurşun Yağmuruna Tutuldu
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Olay, Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 numaralı sokakta bekleyen Mehmet A. ve Ahmet A. isimli kardeşlere, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası 2 kardeş yaralanırken saldırganlar ise kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı saldırıda yaralanan Mehmet A. ve Ahmet A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ahmet A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaçan saldırganları saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Gaziantep'te Kanlı Saldırı! 2 Kardeş Kurşun Yağmuruna Tutuldu Gaziantep'te Kanlı Saldırı! 2 Kardeş Kurşun Yağmuruna Tutuldu