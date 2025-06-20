Emekli Polisin Feci Ölümü! Ihlamur Toplarken Can Verdi

Isparta’nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplarken kayalıklardan düşen ve ekiplerin saatler süren çabası sonrası yaralı olarak kurtarılan emekli polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Emekli Polisin Feci Ölümü! Ihlamur Toplarken Can Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Isparta’nın Aksu ilçesindeki Zindan Deresi mevkiinde bulunan kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ıhlamur toplamak amacıyla yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan emekli polis memuru Mehmet Erol (76), dengesini kaybederek düşüp 20 metre sürüklendikten sonra yaralı halde kayalık alanda mahsur kaldı. Erol’un yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmada ekipler, Erol’a ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı adam sedyeyle yaya olarak yaklaşık 1 saat süren taşıma çalışması sonucu güvenli bölgeye indirildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erol’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta
Son Güncelleme:
HSK’dan Üst Yargıya Yeni Atamalar HSK’dan Üst Yargıya Yeni Atamalar
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Bugün Şans Yüzünü Kime Gösterecek? İşte O Kişiler Bugün Şans Yüzünü Kime Gösterecek? İşte O Kişiler
Dikkatli Olması Gereken Burçlar Dikkatli Olması Gereken Burçlar
ÇOK OKUNANLAR
HSK’dan Üst Yargıya Yeni Atamalar HSK’dan Üst Yargıya Yeni Atamalar
Savaş Sonrası Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Benzin ve Motorine Zam Kapıda Savaş Sonrası Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Benzin ve Motorine Zam Kapıda
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Emekli Polisin Feci Ölümü! Ihlamur Toplarken Can Verdi Emekli Polisin Feci Ölümü! Ihlamur Toplarken Can Verdi
Gaziantep'te Kanlı Saldırı! 2 Kardeş Kurşun Yağmuruna Tutuldu Gaziantep'te Kanlı Saldırı! 2 Kardeş Kurşun Yağmuruna Tutuldu