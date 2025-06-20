Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 22.29'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 70.04 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2025
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/wx8ZFCvUi6
19.06.2025, 22:29:29 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 70.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi