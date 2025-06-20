Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 22.29'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 70.04 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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