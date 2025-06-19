Hatay'da Korkutan Deprem

AFAD, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hatay'da Korkutan Deprem
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AFAD, Hatay Samandağ'da saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.06 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 6 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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