Hatay'da Korkutan Deprem
AFAD, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD, Hatay Samandağ'da saat 22.51'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.06 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.61 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2025-06-19
Saat:22:51:16 TSİ
Enlem:36.06889 N
Boylam:35.93972 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/rYLUaT5vWh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 6 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2025
SAMANDAG (HATAY) https://t.co/EaOnMBWkHv
19.06.2025, 22:51:16 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 6.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi