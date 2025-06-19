Diyarbakır'da Kan Donduran Cinayet! Minik Yasemin, Kuzeni Tarafından Canice Katledildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki kuzeni tarafından canice katledildi. Hakkında kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu, yangın merdiveni boşluğunda ölü bulundu. Olaya ilişkin 17 yaşındaki kuzeni tutuklandı.

Diyarbakır'da Kan Donduran Cinayet! Minik Yasemin, Kuzeni Tarafından Canice Katledildi
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Dehşet veren olay, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Yıldırım (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi, vatandaşlarla birlikte arama çalışması yapıldı.

YANGIN MERDİVENİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çalışmalar sonucu Yasemin’in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

17 YAŞINDAKİ KUZENİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. adlı kız gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin M.Ç'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. İ.Y.T. ise hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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