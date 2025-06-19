Diyarbakır'da Baba Dehşeti: Kızlarını Uykuda Bıçakladı

Diyarbakır'da dehşet veren bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.A., kendisini ve evde uyuyan kızları E.A. (14) ve Z.A.’yı (10) bıçakla yaraladı.

Diyarbakır'da Baba Dehşeti: Kızlarını Uykuda Bıçakladı
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Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi Kader 4’üncü sokaktaki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba İ.A., bilinmeyen nedenle evde uyuyan kızları E.A. ve Z.A.’yı, bıçakla yaraladı. İ.A. daha sonra bıçakla kendi vücuduna zarar verdi.

Evden yükselen yardım çığlıkları üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KIZLARIN DURUMU İYİ

Yaralılardan durumu ağır olan baba İ.A., daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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