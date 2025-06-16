Aksaray’da Havuz Faciası: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Aksaray’ın Yanyurt köyünde akraba ziyaretinde havuza düşen 1 yaşındaki Asaf Gökkaya, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Aksaray’da Havuz Faciası: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
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Aksaray’ın Yanyurt köyünde dün akşam saat 19.00 sularında yürekleri dağlayan bir trajedi yaşandı. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, akrabaları Ahmet Gökkaya’yı ziyaret etmek için köye gitti. Çiftin 1 yaşındaki oğulları Asaf Gökkaya, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek evin önündeki havuza düştü. Aile fertlerinin durumu fark etmesiyle küçük Asaf hemen sudan çıkarıldı, ancak kalbi durmuştu.

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı müdahaleyle Asaf’ın kalbi yeniden çalıştırıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan minik Asaf, durumunun ciddiyeti nedeniyle Konya’daki Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Asaf Gökkaya yaşam mücadelesini kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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