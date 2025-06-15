Sinop’ta Denize Giren 13 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Atlattı

Sinop'ta girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk cankurtaran tarafından kurtarıldı.

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Sinop’ta Denize Giren 13 Yaşındaki Çocuk Boğulma Tehlikesi Atlattı
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Sinop’un Bahçeler Halk Plajı’nda serinlemek için denize giren 13 yaşındaki E.S., kısa bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, hemen plajdaki cankurtarana haber verdi.

Olay yerine hızla ulaşan cankurtaran, E.S.’yi suyun içinden çıkararak kıyıya taşıdı. Deniz suyunu yutan çocuk, ihbar üzerine plaja gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

E.S.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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