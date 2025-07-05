Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi

MEMURLARIN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan memurların zamlı maaşları, her zaman olduğu gibi 15 Temmuz’da hesaplara yatırılacak. Öte yandan, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı için ayrıca bir ödeme yapılacak. Bu farkın ödeneceği tarih Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bordro sistemine yansıtılarak hesaplara aktarılacak.