Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi
Zam oranlarının belli olmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrilmişti. Milyonlarca emeklinin zamlı maaşların yatırılacağı tarih belli oldu. Emekliler, bu ay maaşlarını beklenenden daha erken alacak. İşte detaylı yeni ödeme takvimi…
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Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zamları netleşti. Temmuz ayında zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı da belli oldu. İşte detaylı ödeme takvimi…
MEMURLARIN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışan memurların zamlı maaşları, her zaman olduğu gibi 15 Temmuz’da hesaplara yatırılacak. Öte yandan, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı için ayrıca bir ödeme yapılacak. Bu farkın ödeneceği tarih Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bordro sistemine yansıtılarak hesaplara aktarılacak.
MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞI ERKEN YATACAK
Normal şartlarda her ayın 1’inde maaş alan memur emeklileri ise, Temmuz zammının 3 Temmuz’da açıklanmasıyla birlikte ödemelerini ayın ilk haftasında almaya başladı. Böylece zamlı maaşlar bu yıl erken hesaplara geçti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN AYRI TAKVİM
SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ise 25-28 Temmuz olarak açıklandı. Bu kapsamda milyonlarca emekli zamlı ödemelerini temmuzun ikinci yarısında almış olacak.