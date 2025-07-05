Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek! PSG'den 3 Yıldız Birden
Transferde uçakları indirmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin PSG'den üç yıldızı birden kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi. Skriniar, Assensio ve Mukiele'nin sarı-lacivertli takıma imza atmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
Kaynak: Sabah
Fenerbahçe, transferde ilk bombasını Al-Nassr’dan Jhon Duran ile patlatmaya hazırlanırken, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekibin bonservisi PSG’de bulunan 3 oyuncu daha kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Marco Asensio, Milan Skriniar ve Mukiele için adeta atağa geçildi.
Sabah’ın aktardığına göre, geçen sezonun ortasında PSG’den kiralanarak gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Milan Skriniar ile anlaşmanın çok yakın olduğu iddia edildi. PSG ile 10 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlandığı kaydedilirken, oyuncuya da 6 milyon euro ödeneceği kaydedildi. Yıldız ismin cevabı için bekleyişe geçildi.
Sağ bek arayışlarına da devam eden sarı-lacivertliler Nordi Mukiele için de PSG’nin istediği 10 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı kaydedildi. Yıldız sağ bekin sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin renklerine bağlamaya en yakın olduğu isimlerden birinin de Marco Asensio olduğu belirtildi. Yıldız isim için 10 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarılırken, oyuncunun kendisine Premier Lig ve LaLiga’dan gelen teklifleri de değerlendirmesinin ardından kararını vermesi bekleniyor.