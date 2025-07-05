Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek! PSG'den 3 Yıldız Birden

Sabah’ın aktardığına göre, geçen sezonun ortasında PSG’den kiralanarak gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Milan Skriniar ile anlaşmanın çok yakın olduğu iddia edildi. PSG ile 10 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlandığı kaydedilirken, oyuncuya da 6 milyon euro ödeneceği kaydedildi. Yıldız ismin cevabı için bekleyişe geçildi.