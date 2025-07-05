Ayrılığı En Zor Atlatan Burçlar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayatın kaçınılmaz gerçeği olan ayrılık, herkes üzerinde farklı etkiler yaratıyor. Bazı insanlar ilişkilerin sona ermesini doğal bir süreç olarak kabul ederken, bazıları bu süreci uzun süre atlatamıyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, ayrılıkla baş etme konusunda en fazla zorluk çeken burçları açıkladı. İşte duygusal yükü en ağır yaşayan o burçlar...

OĞLAK: Sert Görünüş, Derin Hassasiyet

Güçlü ve mesafeli tavırlarıyla bilinen Oğlak burçları, dışarıdan bakıldığında duygularını kolay kolay belli etmeyen kişiler gibi görünebilir. Ancak astrologlara göre bu sadece bir savunma mekanizması. İç dünyalarında oldukça hassas olan Oğlaklar, özellikle sevdiklerinden kopmak zorunda kaldıklarında ciddi anlamda duygusal çöküntü yaşayabiliyor. Ayrılık sonrası hayata devam etmek onlar için kolay olmuyor.

BOĞA: Sahiplenme Duygusu Yıkıma Dönüşebilir

Boğa burçları, hayatlarında yer verdikleri kişileri adeta sahiplenir. Bu nedenle bir ilişkinin bitmesi, özellikle de ayrılık kararı karşı taraftan geldiğinde, onlar için ağır bir travmaya dönüşebilir. Sabit fikirli yapıları nedeniyle ilişkideki kopuşu uzun süre kabullenemezler ve bu durum öfke ve huzursuzluk gibi tepkilerle kendini gösterebilir.

BALIK: Ayrılık Onlar İçin Dünyanın Sonu Gibi

Duygusal yapısıyla tanınan Balık burçları için aşk hayatı neredeyse her şeyin önündedir. Bu nedenle bir ilişkinin sona ermesi, onların iç dünyasında adeta bir fırtına kopmasına neden olur. Balıklar, ayrılık sonrası hayatın anlamını yitirdiğini düşünebilir. Ancak astrologlara göre bu karamsar süreç genellikle yeni bir aşk kapıyı çalana kadar sürer.