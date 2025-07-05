Ankara'nın İlk Muhafazakar Oteliydi: Bir Kez Daha İcradan Satışa Çıkarıldı! Fiyatı Dudak Uçuklattı

AÇILIŞTA YAPILAN KONUŞMA HAFIZALARDA YER ETMİŞTİ

Ravza Termal Otel’in açılış töreninde otel sahibi Mehmet Saraç’ın yaptığı konuşma, o dönem kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. İlçenin termal turizmine farklı bir vizyon kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Saraç, "Otelimiz İslami, muhafazakar bir otel olarak çalışmakta; Alkol, Karma havuz, bay ve bayan ortak karma kullandığı herhangi bir aktivasyonu bulunmamaktadır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz ve aile yaşantı değerlerimize yüksek hassasiyet göstermekteyiz" demişti.