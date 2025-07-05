Ankara'nın İlk Muhafazakar Oteliydi: Bir Kez Daha İcradan Satışa Çıkarıldı! Fiyatı Dudak Uçuklattı
Ankara’nın termal turizmiyle öne çıkan ilçesi Haymana’da faaliyet gösteren Ravza Termal Otel, yeniden icra yoluyla satışa çıkarıldı. "Muhafazakâr konseptiyle" dikkat çeken otel, bu kez 200 milyon lira muhammen bedelle açık artırmaya sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2014 yılında Mehmet ve Mesut Saraç kardeşler tarafından hizmete açılan Ravza Termal Otel, Haymana İcra Dairesi’nin kararı doğrultusunda 26 Ağustos 2025 tarihinde ihale usulüyle satışa çıkarılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde, ikinci satış günü olarak 23 Eylül 2025 tarihi belirlendi.
DAHA ÖNCEDEN DE SATIŞA ÇIKARILMIŞTI
İlçenin muhafazakâr turizm anlayışıyla ön plana çıkan ilk tesislerinden biri olan Ravza Termal, daha önce de benzer şekilde satışa sunulmuş; ancak o dönem alıcı bulunamamıştı. Yeterli teklif gelmemesi nedeniyle satış süreci sonuçsuz kalmıştı.
AÇILIŞTA YAPILAN KONUŞMA HAFIZALARDA YER ETMİŞTİ
Ravza Termal Otel’in açılış töreninde otel sahibi Mehmet Saraç’ın yaptığı konuşma, o dönem kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. İlçenin termal turizmine farklı bir vizyon kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Saraç, "Otelimiz İslami, muhafazakar bir otel olarak çalışmakta; Alkol, Karma havuz, bay ve bayan ortak karma kullandığı herhangi bir aktivasyonu bulunmamaktadır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz ve aile yaşantı değerlerimize yüksek hassasiyet göstermekteyiz" demişti.