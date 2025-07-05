Kredi ve Mevduat Kullanacaklar İçin Temmuz Uyarısı Geldi! Uzmanlar Net Konuştu: Gözler O Tarihe Çevrildi

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Haziran ayında enflasyon aylık bazda %1,37 oldu. Bu oran, birçok kurumun tahminlerinin oldukça altında kaldı. Yıllık enflasyon ise %35,05 seviyesine gerileyerek son dönemin en düşük seviyesine ulaştı.

TCMB'nin anketinde beklenti %1,61, Finansal Kurumlar Birliği'nde %2,19, AA Finans tahmininde ise %1,53 olarak öngörülmüştü. Gerçekleşen rakamlar bu tahminlerin tamamını geride bırakırken, para politikası açısından yeni senaryoları da beraberinde getirdi.