Kredi ve Mevduat Kullanacaklar İçin Temmuz Uyarısı Geldi! Uzmanlar Net Konuştu: Gözler O Tarihe Çevrildi
Haziran ayına ilişkin açıklanan enflasyon rakamları, piyasalarda sürpriz etkisi yarattı. Beklentilerin altında kalan veriler sonrası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da alacağı faiz kararı daha da kritik hale geldi. Uzmanlar, enflasyondaki yavaşlamanın faiz indirimine zemin hazırladığına dikkat çekerken, bu durumun kredi maliyetlerinden mevduat getiri oranlarına kadar birçok alana yansıması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Haziran ayında enflasyon aylık bazda %1,37 oldu. Bu oran, birçok kurumun tahminlerinin oldukça altında kaldı. Yıllık enflasyon ise %35,05 seviyesine gerileyerek son dönemin en düşük seviyesine ulaştı.
TCMB'nin anketinde beklenti %1,61, Finansal Kurumlar Birliği'nde %2,19, AA Finans tahmininde ise %1,53 olarak öngörülmüştü. Gerçekleşen rakamlar bu tahminlerin tamamını geride bırakırken, para politikası açısından yeni senaryoları da beraberinde getirdi.
GÖZLER 24 TEMMUZ'DAKİ KRİTİK FAİZ TOPLANTISINDA
TCMB, Mart ayında politika faizini %46 seviyesine çekmiş, Haziran ayındaki toplantısında ise bu oranı sabit tutmuştu. Ancak temmuz ayı toplantısı öncesinde enflasyonda yaşanan pozitif gelişme, faiz indirimi beklentilerini artırdı.
Ekonomi çevrelerinde ağırlık kazanan görüş, 250 baz puanlık bir indirimin masada olduğu yönünde. Bu beklenti, sadece iç piyasada değil, uluslararası yatırımcılar arasında da yankı buldu.
MORGAN STANLEY'DEN NET TAHMİN
Küresel yatırım kuruluşu Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında 250 baz puanlık bir indirim yapabileceğini raporladı. Banka, yılın geri kalanında toplamda 1000 baz puanlık düşüş yaşanabileceğini ve politika faizinin %36 seviyesine kadar çekilebileceğini öngörüyor.
Uzmanlara göre bu senaryo, yabancı sermaye akışını hızlandırabilir ve Türk Lirası varlıklarına olan ilgiyi artırabilir. Ancak bu gelişmenin devamlılığı için dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor.
MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİNDE BEKLENEN ETKİ NE OLACAK?
Bankacılık sektöründe faiz oranlarında şimdiden sınırlı değişimler yaşanıyor. Ortalama mevduat faizleri şu an %50 civarında seyrederken, bazı bankalarda oranlar birkaç puanlık düşüş gösteriyor.
Konut kredilerinde faiz oranları hala %3'ün üzerinde seyrediyor. Bazı özel bankalarda bu oran %2,95 ila %2,98 bandında. Taşıt kredilerinde ise oranlar %3,45 ile %4 arasında değişiyor. İhtiyaç kredilerinde de benzer şekilde %3,19 ila %4,00 arasında oranlar görülüyor.
Ekonomistler, olası bir faiz indiriminin doğrudan yansımasının zaman alacağını belirtiyor. Mevduat faizlerinde kademeli bir düşüş, kredi faizlerinde ise sınırlı da olsa gevşeme görülebilir.
TEMMUZ KARARI EKONOMİ HARİTASINI BELİRLEYECEK
24 Temmuz’da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı, hem yatırımcılar hem de bireysel kullanıcılar açısından belirleyici olacak. Olası bir faiz indirimi, kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar için maliyet avantajı yaratabilirken, tasarruf sahiplerinin getiri beklentilerini de yeniden şekillendirebilir.
Uzmanlara göre bu toplantı, 2025’in ikinci yarısında izlenecek para politikasının rotasını belirleyecek en önemli eşiklerden biri olacak.