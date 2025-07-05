Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor

Kenelerden korunmak için doğanın gizli silahı ortaya çıktı. Ne ilaca ne kimyasala gerek var… Bahçenize ektiğinizde ya da vücudunuza sürdüğünüzde keneler arkasına bile bakmadan kaçıyor.

Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor
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Yazın açık alanlarda geçirilen zaman arttıkça, kene tehdidi de artıyor. Ancak doğa, bu tehlikeye karşı kendi savunmasını sunuyor. “Kediotu” olarak da bilinen Catnip bitkisi, keneleri uzaklaştırmada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Bilimsel araştırmalar, Catnip’in içerdiği nepetalakton adlı bileşiğin, keneler üzerinde güçlü bir itici etki oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu madde sayesinde keneler, bitkiyle temas ettikleri bölgelerden uzak duruyor.

KENE SAVAR ETKİLİ DOĞAL SPREY NASIL HAZIRLANIR?

Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor - Resim : 1

Bir avuç kurutulmuş catnip yaprağına kaynar su ekleyin.

Karışımı yaklaşık 30 dakika demlemeye bırakın.

Soğuduktan sonra süzüp sprey şişesine alın.

Dışarı çıkmadan önce cildinize ya da kıyafetlerinize uygulayın.

Bu doğal karışım, özellikle yürüyüşlerde, kamp alanlarında ya da çimenlik bölgelerde adeta bir kalkan görevi görerek keneleri sizden uzak tutar.

LAVANTA VE SARIMSAK DA LİSTEDE

Catnip’in yanı sıra lavanta ve sarımsak da kene savar etkisiyle biliniyor. Bahçenize bu bitkileri ekerek doğal bir koruma hattı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu bitkilerle yapılan infüzyonlar çamaşır durulama suyuna eklenerek kıyafetlere de uygulanabilir.

CATNIP ÇAYI DA FAYDA SAĞLAYABİLİR

Catnip sadece dış kullanımda değil, dahili olarak da faydalar sunabiliyor. Özellikle sindirim sistemini rahatlatıcı ve sakinleştirici etkileriyle biliniyor. Ancak hamilelerin bu bitkiyi tüketmemesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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