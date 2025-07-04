TikTok’taki Videolarda Büyük Tehlike! Psikiyatristlerden Uyarı Geldi

Sosyal medya platformu TikTok’ta hızla yayılan sahte psikolojik içerikler, özellikle gençler arasında ruh sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı. ABD’deki Syracuse Üniversitesi’nde yapılan son araştırma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilgili yanıltıcı videoların, üniversite öğrencilerinin psikolojik algılarını ciddi biçimde çarpıttığını ortaya koydu.

TikTok’taki Videolarda Büyük Tehlike! Psikiyatristlerden Uyarı Geldi
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Çalışmayı yürüten psikiyatrist Dr. Ashley Shiros, araştırmaya katılan 500 öğrencinin önemli bir bölümünün sahte içerikleri izledikten sonra kendilerinde DEHB olduğuna ikna olduğunu söyledi. Katılımcıların çoğu daha önce herhangi bir uzman değerlendirmesine girmemişti. Ancak TikTok’ta sıkça bahsedilen ve resmi literatürde karşılığı olmayan “DEHB felci” gibi terimler, gençlerde yanlış bir özdeşleşmeye yol açtı.

Shiros, “Bu tür içerikler yalnızca kendi kendine tanı koymayı tetiklemiyor, aynı zamanda gerçek tanı konulmuş bireyler için de tedavi süreçlerini sekteye uğratabilecek bir tehdit oluşturuyor” dedi.

TikTok’taki Videolarda Büyük Tehlike! Psikiyatristlerden Uyarı Geldi - Resim : 1

GENÇLER BÜYÜK TEHLİKEDE

Araştırmaya göre, kısa ve etkileyici videolarla sunulan yanıltıcı bilgiler gençlerin eleştirel düşünme becerilerini zayıflatıyor. Özellikle ruhsal bozukluklar konusunda sahte bilgiler içeren videolar, doğru tedavi yöntemlerine erişimi zorlaştırırken psikolojik sorunların ciddiyetini gölgeliyor.

UZMANLARDAN SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ ÇAĞRISI

Psikiyatrist Shiros, sosyal medya platformlarında psikolojik konulara ilişkin içerik üretiminde yalnızca sağlık profesyonellerinin yetkilendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Bilimsel dayanağı olmayan videoların yerine, medya okuryazarlığını destekleyen ve gençleri bilinçlendiren kaliteli içerikler sunulmalı" dedi.

TikTok’taki Videolarda Büyük Tehlike! Psikiyatristlerden Uyarı Geldi - Resim : 2

TİKTOK'UN ARKA PLANI TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan TikTok’un sadece içerikleriyle değil, kontrol yapısıyla da eleştirilerin hedefinde olduğu biliniyor. Uzmanlara göre Çin merkezli platform, devlet destekli kontrol mekanizmalarıyla çalışıyor. Çin’in, müttefiki olan Rusya'nın propagandasına platformda serbestçe yer açtığı, buna karşın Çin karşıtı içeriklerin sıkı biçimde sansürlendiği ifade ediliyor.

Küresel medya güvenliği uzmanı Andrei Korsun’a göre, TikTok ve Telegram gibi uygulamalar, Moskova’nın bilgi savaşlarında sıkça kullandığı araçlar arasında yer alıyor. Korsun, “Pekin ve Moskova arasındaki stratejik işbirliği, özellikle propaganda faaliyetlerinde sosyal medya kanallarının etkili biçimde kullanılmasına yol açıyor” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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