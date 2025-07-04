Halk TV'nin Ünlü Spikeri Buket Güler Canlı Yayında Gözyaşlarıyla Veda Etti! Son Anda Açıkladı

Canlı yayındaki açıklaması sırasında zaman zaman duygulanan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güzel kızım doğduğunda, tekrar döndüğümde, sesim de titremeye başladığı kızım deyince böyle, dilerim bugün konuştuğumuz hiçbir şeyi , gerçekten programın başından beri konuştuğumuz hiçbir şeyi artık konuşmuyor oluruz. Buna dair bir umudum, ümidim var. Öyle olacağını düşünüyorum, istiyorum. Saygıyla ve sevgiyle kendinize çok iyi bakın. Dilerim, salı günü de bu karartma olmayacak. Ben de evden arkadaşlarımı, bu güzel haberi verirken onları duymayı ümit ediyorum. Onları izleyeceğim. Selam ve sevgiyle.