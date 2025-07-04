Halk TV'nin Ünlü Spikeri Buket Güler Canlı Yayında Gözyaşlarıyla Veda Etti! Son Anda Açıkladı
Halk TV ekranlarında Haber Masası programını sunan deneyimli spiker Buket Güler, canlı yayında izleyicilerine duygusal bir veda konuşması yaptı. Anne olmaya hazırlandığını açıklayan Güler, doğum iznine ayrıldığını belirterek bir süreliğine ekranlardan uzak kalacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Programın sonunda açıklamada bulunan Güler, uzun süredir izleyicileriyle buluştuğu ekranlara ara vermenin kendisi için kolay olmadığını ifade ederek, “Haber Masası’nı noktalarken bugün, ben bir açıklama yapmanın zorunluluğunu size karşı hissediyorum çünkü uzun zamandır bu ekranda birlikte buluşuyoruz. Bir veda. Bu yorucu ve üzücü haberler, sadece Haber Masası’nda bugün konuştuklarımız, hakikaten işler çok karanlık, yorucu, üzücü. Bütün bu gündem içerisinde ben de bir başka heyecanı yaşıyorum ve taşıyorum” ifadelerini kullandı.
'HABERLERİ 2 KİŞİ SUNUYORUZ'
İzleyicilerin durumu fark ettiğini ve sosyal medyaddan da mesajlar aldığını belirten Güler, "2 kişi haberleri sunuyoruz. Ben anne olmaya hazırlanıyorum, az bir zaman da kaldı. Ve bugün itibariyle artık doğum iznine ayrılacağım" diye konuştu.
Doğum sürecine dair samimi açıklamalarda da bulunan Güler, “Vajinal mi olur sezaryen mi olur, ona doktorumla birlikte karar vereceğiz ve şu bilgiyle, her ikisinin de normal olduğunu bilerek o doğumhaneye gireceğim. Ve sonra döneceğim” dedi.
Canlı yayındaki açıklaması sırasında zaman zaman duygulanan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
Güzel kızım doğduğunda, tekrar döndüğümde, sesim de titremeye başladığı kızım deyince böyle, dilerim bugün konuştuğumuz hiçbir şeyi , gerçekten programın başından beri konuştuğumuz hiçbir şeyi artık konuşmuyor oluruz. Buna dair bir umudum, ümidim var. Öyle olacağını düşünüyorum, istiyorum. Saygıyla ve sevgiyle kendinize çok iyi bakın. Dilerim, salı günü de bu karartma olmayacak. Ben de evden arkadaşlarımı, bu güzel haberi verirken onları duymayı ümit ediyorum. Onları izleyeceğim. Selam ve sevgiyle.