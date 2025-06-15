Uşak'ta Ticari Araç Devrildi! 1 Ölü, Biri Bebek 4 Yaralı

Uşak'ta hafif ticari aracın refüje çarpıp devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi de yaralandı.

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Uşak'ta Ticari Araç Devrildi! 1 Ölü, Biri Bebek 4 Yaralı
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İzmir- Uşak kara yolu Ulucak köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen İ.K. (21) yönetimindeki 06 MYM 98 plakalı hafif ticari araç, Ulucak köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile hafif ticari araçtaki H.Ö. (51), A.B. (31), A.B (1) ve Ferdiye Korkmaz (61) ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ferdiye Korkmaz (61) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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