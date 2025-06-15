İsrail ve İran'dan Peş Peşe Flaş Kararlar! İran'da Okullar Süresiz Tatil Edildi, İsrail'de Olağanüstü Hal Uzatıldı

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İran ile İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan saldırılar üçüncü günde de sürerken, iki ülke de güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. İran, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında süresiz tatil kararı aldı. Öte yandan daha önce olağanüstü hal kararı alan İsrail ise olağanüstü hali 30 Haziran’a kadar uzattığını açıkladı.

İRAN'DA OKULLAR SÜRESİZ TATİL

İran yönetimi, artan güvenlik tehdidi nedeniyle ülkedeki tüm okul ve eğitim kurumlarını ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Eğitim faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığı bildirildi.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

İran’ın başta Tel Aviv olmak üzere şehir merkezlerine yönelik füze saldırılarının ardından İsrail yönetimi de olağanüstü hal süresini 30 Haziran'a kadar uzattığını açıkladı. Sivil savunma mekanizmalarının en üst düzeyde aktif hale getirildiği İsrail'de, hava saldırılarına karşı alarm seviyeleri yükseltildi. Şehirlerde siren sesleri gece boyu duyulmaya devam etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerine yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlattı. Özellikle nükleer tesisler ve askeri komuta merkezlerini hedef alan operasyonlarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Açıklanan resmi rakamlara göre, toplam sivil kaybı 78 olarak bildirildi.

İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İran, balistik füzelerle İsrail'e yanıt verdi. Bu saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirirken, 400’den fazla kişi yaralandı. Özellikle Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam bölgesi, saldırıların en yoğun hissedildiği yer oldu.

Saldırıların üçüncü gününde İsrail güçleri yeniden Tahran'a saldırı başlatırken, İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun yoğun olduğu Tamra bölgesinde iki katlı bir bina yıkılmış, İsrail'de 13 kişinin öldüğü, 380 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi