Barış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Bölgenin savaşa tahammülü yok, tek yol müzakere’ dedi.

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Barış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile Görüştü
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İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 3.günde de devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Bölgenin savaşa tahammülü yok, tek yol müzakere’ dedi.

Barış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile Görüştü - Resim : 1

'YENİ SAVAŞA TAHAMMÜLÜ YOK'

Önemli görüşmede İsrail ve İran arasındaki bu saldırılara da değinildi. İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

Barış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile Görüştü - Resim : 2

'TEK YOK MÜZAKERE'

Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Barış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile Görüştü - Resim : 3

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Kaynak: AA

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