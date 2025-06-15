Yaya Yolunda Korkunç Ölüm! 16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı

Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçla çarptığı 42 yaşındaki Sümeyye Yakar, hayatını kaybetti. Sürücü A.S.T. tutuklanırken, korkunç kaza anı kameralara yansıdı.

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Kahramanmaraş’ta Şeyh Edebali Bulvarı'nda 11 Haziran günü meydana gelen kazanın detayları yürek yaktı. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.S.T.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar'a çarptı. Yakar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Feci olay sonrasında gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, korkunç kaza anının da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sürücünün kaçış anı mobese kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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