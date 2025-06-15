Milyonlarca Takipçisi Var! Sosyal Medya Fenomenine 'Müstehcenlik' Gözaltısı: Turistik Bölgeleri Mesken Tutmuş

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyada turistlere ait özel görüntüler paylaştığı tespit edilen 53 yaşındaki fenomen Bora K., 'müstehcenlik' suçu kapsamında gözaltına alındı.

BİKİNİ HALLLERİNİ ÇEKEREK PAYLAŞTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Bora K.'nin YouTube kanalında tatil bölgelerinde çekilen ve turistlerin bikinili hallerini yakınlaştırarak yayınladığı videolar dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bora K.'nin adresi tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

5 MİLYONA YAKIN TAKİPÇİSİ VAR

4 milyon 870 bin abonesi bulunan sosyal medya fenomeni, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konulurken, Bora K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA