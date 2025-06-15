Nihal Candan’ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı! Yeni Yaşa Hastane Odasında ‘Merhaba’… Gözyaşlarıyla Kutladı...

29 kiloya düşmesinin ardından hastanede tedavi altına alınan ünlü fenomen Nihal Candan doğum gününü hastane odasında kutladı. Candan’ın pastasını üflerken zorluk çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü fenomenin son hali…

Esma Karayel Esma Karayel
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Dolandırıcılık ve çete üyesi olma suçlamasıyla 2023 yılında tutuklanan, yeme bozukluğu hastalığı sonrasında tahliye edilen ünlü fenomen Nihal Candan, yakın zamanda 29 kiloya düşme sebebiyle hastaneye yatırılmıştı.

Nihal Candan’ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı! Yeni Yaşa Hastane Odasında ‘Merhaba’… Gözyaşlarıyla Kutladı... - Resim : 1

Tedavisi devam eden ve yakın dostlarının ziyaretleri sonrasında son hali ortaya çıkan Nihal Candan’ın aşırı zayıf ve bitkin hali dikkat çekmişti. Nihal Candan, yeni yaşına hasta yatağında ‘Merhaba’ dedi.

Anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi konulan Nihan Candan pastasını üfledi, üzerindeki çileği ise yiyemedi. Candan’ın bitkin hali sosyal medyada gündem oldu.

Nihal Candan’ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı! Yeni Yaşa Hastane Odasında ‘Merhaba’… Gözyaşlarıyla Kutladı... - Resim : 2

YORUM YAĞDI

Ünlü fenomenin bu haline ‘Hasta hala şov peşinde’, ‘Ne kadar zayıflamış’, ‘Yarışmadaki tavrının karmasını yaşıyor’, ‘Çileği bile yiyemedi’ gibi yorumlar yapıldı. Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekmişti. Ablasının tedaviyi reddettiğini açıklayan Bahar Candan artık yaşamak istemediğini söylediğini ifade etmişti.

ORGANLARI İFLAS ETTİ

Nihal Candan'ın kalbinin iki kez durduğunu ve doktorların müdahalesiyle son anda hayata döndürüldüğünü anlatan Bahar Candan, ‘Ablamın organları iflas etti ve tedaviye karşı çıkıyor’ demişti.

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