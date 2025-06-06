Apar Topar Yoğun Bakıma Alınmıştı! Nihal Candan’ın Hastalığı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmış, yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı. Serbest kalmalarının ardından bir süre gündemden düşmeyen kardeşlerle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, ablası Nihal Candan’ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Nihal’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyurdu. Ablasının ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Bahar Candan, “Ablam ölüyor” ifadeleriyle yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı.

ORGAN YETMEZLİĞİ...

Candan kardeşlerin yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, takipçilerini bilgilendirdi. Kerimoğlu, "Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, asıl adıyla Gülnihal Çiçek, sosyal medya fenomeni ve televizyon programı katılımcısı olarak tanınan bir isimdir. Kardeşi Bahar Candan ile birlikte, özellikle "Bu Tarz Benim" adlı televizyon programına katılarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Candan, lüks yaşam tarzı ve estetik görünümüyle de sık sık gündeme geliyor.

Ancak, Kasım 2023'te "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Candan, cezaevinde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Özellikle anoreksiya hastalığı nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Candan, cezaevinde tedavi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle tahliye edildi. Tahliye sonrasında sağlık durumu ciddiyetini koruyan Candan, yoğun bakımda tedavi altına alındı.