Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor?

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Beslenme uzmanı ve biyokimyacı Letizia Carrer, akşam saatlerinde tüketilen proteinin, vücut dokularının onarımı ve yenilenmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor. Carrer, “Gece vücut dinlenme ve iyileşme moduna geçer. Bu süreçte protein, kas dokusunun korunmasından bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar pek çok işlev üstlenir,” diyerek protein tüketiminin önemine dikkat çekiyor.

Ayrıca proteinin sindirimi sırasında vücut daha fazla enerji harcıyor. Bu durum "gıdaların termik etkisi" olarak adlandırılıyor. Uzmanlara göre proteinlerin sindirimi, karbonhidrat ve yağlara göre çok daha fazla kalori yakılmasına neden oluyor. Yani, protein içeren gıdalar hem tok tutuyor hem de kalori yakımını hızlandırıyor.

AKŞAM PROTEİNİ GECE ATIŞTIRMALARINI ÖNLÜYOR

Proteinli gıdaların tokluk süresini uzattığı da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Uzmanlar, proteinin mide boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissini uzattığını, ayrıca iştahı baskılayan hormonların salgılanmasını tetiklediğini ifade ediyor. Bu da gece geç saatlerde oluşan abur cubur tüketiminin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

BESLENMEDE DENGE ŞART

Beslenme uzmanı Dr. Laura Bartolome, yalnızca protein tüketmenin yeterli olmadığını vurguluyor. Bartolome’ye göre sağlıklı kilo kaybı için günün tüm öğünlerinin dengeli olması gerekiyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde karmaşık karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, meyve ve sebzelerin dengeli şekilde yer alması şart.

Tam tahıllar, baklagiller, avokado, zeytinyağı, yeşil sebzeler ve mevsim meyveleri; hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. Ayrıca vücudun enerji üretimini destekliyor ve kilo verme sürecine katkıda bulunuyor.

SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR GÜN NASIL GEÇİRİLMELİ?

Kahvaltı:

Tam tahıllı ekmek üzerinde avokado ve haşlanmış yumurta, yanında bir avuç meyve ve birkaç fındık ya da ceviz.

Öğle yemeği:

Izgara tavuk ya da haşlanmış mercimek ile birlikte kinoa veya esmer pirinç, yanında buharda pişmiş sebzeler ve birkaç damla zeytinyağı.

Ara öğün:

Bir adet elma ya da armut, yanında bir avuç çiğ badem veya doğal yoğurt.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN ÖNERİLER

Tavuk veya hindi filetosu: Fırında ya da buharda pişirilmiş, yanında yeşil salata.

Sebzeli omlet: Mantarlı, ıspanaklı ya da biberli, az yağla pişirilmiş.

Fırında balık: Limon, kekik ve zeytinyağı ile hazırlanmış beyaz etli balıklar (mezgit, morina vb.)

Karides veya somon tartar: Taze otlarla zenginleştirilmiş, hafif soslarla sunulabilir.

Tofu veya fırında tempeh: Veganlar için doyurucu bir protein alternatifi.

SAĞLIKLI KİLO VERME İÇİN İPUÇLARI

Yemekleri yavaş yiyin: Hızlı yemek, tokluk hissinin geç algılanmasına neden olur. Her lokmanın tadını çıkarın.

Akşam yemeğini yatmadan en az 2-3 saat önce yiyin: Sindirim sistemine zaman tanıyın ve gece metabolizmasını yormayın.

Yeterli su tüketin: Günde en az 2-2,5 litre su içmek metabolizmayı canlı tutar ve tokluk hissini destekler.

Düzenli uyuyun: Gecede en az 7-8 saat uyumak, hormon dengesini korur ve iştahın kontrol altında kalmasına yardımcı olur.

Egzersiz rutini oluşturun: Haftada birkaç gün yapılacak egzersizler, kalori yakımını artırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kaynak: Haber Merkezi