Survivor'dan Elendi, Eşi Haberi Alır Almaz Paylaştı

Survivor 2025'ten elenen isim Meryem Kasap oldu. Meryem'in eşi Yunus Emre Bal, Meryem'in elenmesinin ardından anında paylaşım yaptı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Survivor'dan Elendi, Eşi Haberi Alır Almaz Paylaştı
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Ekranların en sevilen ve uzun soluklu yarışma programları arasında yer alan Survivor 2025’te finale sayılı günler kala adaya bir isim daha veda etti.

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ve TV8 ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2025’te artık sona gelindi. Dün yapılan eleme düelloyla, bir yarışmacı daha final hayalinden oldu.

Haftanın eleme adayları arasında Adem Kılıçcı, Ayşe Yüksel, Meryem Kasap ve Sevgi İvme yer alırken, Ayşe ve Adem ilk turda eleme potasından kurtulan isimler oldu.

Survivor'dan Elendi, Eşi Haberi Alır Almaz Paylaştı - Resim : 1

Sevgi ve Meryem düello finalinde karşı karşıya gelirken elenen isim Meryem Kasap oldu.

Adaya veda etmesinin ardından, son konuşmasını yapan Meryem, finale günler kala adaya veda etmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ancak bebeğine kavuşacak olmasının sevincini yaşadığını da aktardı. Meryem, “Buraya kadarmış! Bütün arkadaşlarıma final yolunda başarılar diliyorum, özellikle Adem'e. Onu İstanbul'da bekliyor olacağım. Bebeğime kavuşacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Meryem Kasap’ın eşi Yunus Emre Bal da, Meryem’in elenmesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bal, "Sonuç ne olursa olsun seninle gurur duyuyorum canım eşim" ifadelerini kullandı.

Bal, bir de Meryem Kasap’ın elinde meşalesiyle yürüdüğü anları paylaştı.

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