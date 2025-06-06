Saadet Işıl Aksoy O Akıma Katıldı, Sadece 3 Dakika Dayanabildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, son dönemlerin dikkat çeken trendlerinden biri olan soğuk su terapisini deneyimledi. Yaklaşık 3 dakika 30 saniye boyunca buz dolu bir küvette kalan Aksoy, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, “Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu” notunu düşerek deneyimini özetledi.

Ünlü oyuncu, Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını açıklamıştı. 11 yıldır evli olduğu Pamir Kıraner ile yollarını ayırmaya hazırlanan oyuncu, kızı Marisa'nın ailesiyle birlikte büyümesini istediği için ülkesine dönme kararı aldığını belirtmişti. Aksoy, “Artık buradayım ve burada kalacağım. Kızımın anneannesi, teyzeleri ve dayılarıyla birlikte büyümesini arzuluyorum. Hayatımın geri kalanını vatanımda geçirmek istiyorum. Amerika'ya dönmeyi düşünmüyorum” demişti.

Sanat kariyerine Türkiye’de devam edeceğini belirten Aksoy, gelecekteki projelerine de açık kapı bıraktı. Daha önce verdiği bir röportajda, “Her yeni projede kendimi bir öncekinden daha ileriye taşımak en büyük hayalim. Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı” diyerek sanat anlayışını ortaya koymuştu. Oyuncu, yeni projelerle yakında izleyici karşısına çıkmayı hedefliyor.