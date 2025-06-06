Ünlü Oyuncuya Kene Yapıştı, Hastanelik Oldu

Ünlü oyuncu Pelin Akil’in koluna bahçede kene yapıştı. Keneyi kendi çıkarmaya çalışan ünlü isim, hastanelik oldu. Sosyal medyadan yaşadıklarını anlatan Akil, "Asla evde denemeyin" diyerek takipçilerini uyardı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Ünlü Oyuncuya Kene Yapıştı, Hastanelik Oldu
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Ünlü oyuncu Pelin Akil, yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bahçede vakit geçirdiği sırada koluna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan Akil, bir parçanın içeride kalması üzerine hastaneye gitmek zorunda kaldı. Olay sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akil, yaşadığı süreci “Asla evde denemeyin” uyarısıyla aktardı.

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde katıldığı konserin ardından hastaneye başvuran Pelin Akil, yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya üzerinden detaylı şekilde anlattı. Koluna kene yapıştığını belirten oyuncu, keneyi çıkarırken içeride parça kaldığını ve bu nedenle tıbbi müdahale gerektiğini söyledi.

Paylaşımında, “Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı. Dün konser sonrası hallerimiz…” ifadelerini kullanan Akil, takipçilerine bu tür durumlarda uzman yardımı alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Oyuncunun sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ünlü Oyuncuya Kene Yapıştı, Hastanelik Oldu - Resim : 1

KENE ISIRIRSA NE YAPMALI?

Uzmanlar, kene ısırmalarının hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor. Yanlış müdahalelerin ciddi enfeksiyonlara ve hastalıklara yol açabileceğine dikkat çeken sağlık yetkilileri, bu gibi vakalarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye ediyor. Pelin Akil’in yaşadığı olay da bu tehlikenin altını bir kez daha çizmiş oldu.

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