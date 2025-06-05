İddialar Doğru Çıktı! Ünlü Çift Boşanıyor

BOŞANMA KARARINI DOĞRULADI

Dün bir etkinliğe katılan Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı. Akil, "Karı koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım." diyerek ayrılık kararı aldıklarını söyledi.