İddialar Doğru Çıktı! Ünlü Çift Boşanıyor
Bir süredir boşanacakları konuşulan ünlü çift Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Daha önce ortaya atılan iddiaları yalanlayan çift, bu kez ayrılık kararının kesin olduğunu doğruladı.
Kaynak: Gazete Magazin
Sosyal medyada örnek gösterilen çiftler arasında yer alan Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor.
Çiftin boşanacağı iddiası bir süredir gündemdeydi, ancak iddiaları reddetmişlerdi.
BOŞANMA KARARINI DOĞRULADI
Dün bir etkinliğe katılan Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı. Akil, "Karı koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım." diyerek ayrılık kararı aldıklarını söyledi.
Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında nikah masasına taşımıştı. Sosyal medyada örnek çift olarak gösterilen ikilinin, 2019 yılında dünyaya gelen Alin ve Lina adında ikiz kızları bulunuyor.