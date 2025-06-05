Survivor Hikmet Tuğsuz Sessizliğini Bozdu: Dominik'ten Neden Ayrıldı? İşte İlk Açıklama

Survivor All Star 2025'in güçlü isimlerinden Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Sessizliğini bozan Tuğsuz, yaşanan olayın bir tuzak olduğunu iddia etti.

Survivor Hikmet Tuğsuz Sessizliğini Bozdu: Dominik'ten Neden Ayrıldı? İşte İlk Açıklama
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Survivor All Star 2025'in dikkat çeken yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, büyük finale günler kala yarışmadan ani bir kararla ayrıldı. 2 Haziran tarihli bölümde açıklama yapan sunucu Murat Ceylan, Tuğsuz'un ailesiyle gerçekleştirdiği özel bir görüşmenin ardından yarışmaya devam edemeyeceğini ilettiğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu.

Ancak ayrılığın perde arkasında, çok daha çarpıcı bir gerekçe yer aldı. Hikmet Tuğsuz, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla yarışmadan neden ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı. Tuğsuz, 20 Temmuz 2023 tarihinde yaşanan bir olay sonrası hakkında başlatılan yasal süreç nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Survivor Hikmet Tuğsuz Sessizliğini Bozdu: Dominik'ten Neden Ayrıldı? İşte İlk Açıklama - Resim : 1

Tuğsuz'un iddiasına göre, söz konusu tarihte bir kişi tarafından Türk bayrağına, devlete, adalet sistemine ve emniyet güçlerine hakaret edildi. Tuğsuz, bu duruma tepkisiz kalmadığını ve zorla fiziksel tepki vermeye zorlandığını söyledi. Olayın ardından başlatılan adli süreçte, geçmişte işlediği iki ayrı yaralama suçundan dolayı hakkında daha önce verilen 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezasının denetimli serbestlik sürecine yeniden işlem başlatıldığını aktardı. Tuğsuz, bu nedenle hakkında yeni bir dosya açıldığını ve yakalama kararı çıkarıldığını ifade etti.

'AĞLAYA AĞLAYA AYRILDIM'

Survivor'dan ayrılma sürecinin kendisi için oldukça yıpratıcı olduğunu belirten Tuğsuz, şu ifadeleri kullandı:

"Aylarca şampiyon olmak için savaştım. Ama mecburen ayrıldım. Ağlaya ağlaya Survivor'a veda ettim."

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Kaynak: Haber Merkezi

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