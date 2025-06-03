Türkiye'ye Dönerse Tutuklanacak... Survivor Hikmet Dominik'ten Ayrıldı

Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, yarışmadan ani bir kararla ayrıldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz, Türkiye’ye döner dönmez cezaevine girecek. Bu nedenle Tuğsuz'un başka bir ülkeye gideceği iddialar arasında.

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Türkiye'ye Dönerse Tutuklanacak... Survivor Hikmet Dominik'ten Ayrıldı

Survivor 2025 All Star sezonunun en dikkat çeken isimlerinden Hikmet Tuğsuz, büyük finale günler kala yarışmadan ani bir kararla ayrıldı. Sunucu Murat Ceylan, 2 Haziran tarihli bölümde yaptığı açıklamada, Tuğsuz'un ailesiyle yaptığı özel bir görüşmenin ardından yarışmaya devam edemeyeceğini ilettiğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu. Ancak perde arkasındaki gerçek, ekranlara yansıtılandan çok daha çarpıcı.

NEDEN AYRILDI?

Hikmet Tuğsuz'un yarışmayı terk etmesinin perde arkasında, hakkında çıkarılan tutuklama kararı olduğu iddia edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında verilen karar, Tuğsuz'un Türkiye'ye dönüşüyle birlikte cezaevine gönderilmesini öngörüyor. Yarışmacının Dominik'ten doğrudan Türkiye'ye değil, üçüncü bir ülkeye geçmeyi planladığı öne sürülüyor.

Türkiye'ye Dönerse Tutuklanacak... Survivor Hikmet Dominik'ten Ayrıldı - Resim : 1

DOLANDIRICILIK VE DARP

Tuğsuz hakkında açılan davalar arasında, 2023 yılında Antalya'da 45 milyon lira değerindeki bir villanın noterden sahte vekaletle satışa sunulması olayı öne çıkıyor. Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezası isteniyor. Ayrıca aynı yıl Temmuz ayında bir vatandaşı sopayla darp ettiği gerekçesiyle de "silahla kasten yaralama" suçlamasıyla iddianame düzenlendiği öğrenildi.

12 YIL 16 AY HAPİS CEZASI

Hikmet Tuğsuz'un geçmişte işlediği iki farklı yaralama suçu nedeniyle 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Bu ceza nedeniyle bir süre cezaevinde kalan Tuğsuz, daha sonra denetimli serbestlikle tahliye edilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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