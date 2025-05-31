Survivor'un Popüler İsmi Baba Olmaya Hazırlanıyor... Bebeklerinin İsmini Açıkladı

Survivor All Star 2025’te yer alan milli güreşçi İsmail Balaban, yarışmadan elendikten sonra ailesine kavuştu. Balaban şimdi baba olmaya hazırlanıyor. Eşi İlayda Şeker ile mutlu bir evlilik sürdüren Balaban, bu güzel gelişmeyi yarışma esnasında öğrenmişti. Yarışmanın ardından aile hayatına odaklanan çift, şimdi de bebeklerinin ismiyle gündeme geldi.

BEBEĞİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

İlayda Şeker, sosyal medyada takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğinde bebeğin ismini ilk kez açıkladı. Bir takipçisinin “Bebeğinizin adı ne olacak, kaç çocuk düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Şeker, bebeklerine “İlis” adını vereceklerini duyurdu.

İkili, bu ismi kendi adlarının birleşiminden oluşturdu. İlayda’nın “İl”si ve İsmail’in “İs”i bir araya getirilerek “İlis” ismi ortaya çıktı. Bu tercih sosyal medyada dikkat çekerken, takipçileri ismin hem anlamlı hem de özgün olduğunu belirtti.

'13 ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUZ'

Öte yandan İlayda Şeker, "İsmail ve benim uğurlu sayımız 13 olduğu için Allah nasip ederse 13 tane çocuk düşünüyoruz." diyerek takipçilerini şaşırttı.