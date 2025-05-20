Survivor'da Şoke Eden Eleme Gecesi! Favori İsimlerdendi, Elendi... Eski Yarışmacının Olay Hareketi Gündem Oldu

TV8'de yayınlanan sevilen yarışma programı dün akşamki bölümüyle yine nefesleri kesti. Kıyasıya rekabetin en üst seviyede devam ettiği yarışmada dün şoke eden bir eleme yaşandı. Elem düellosunda İsmail Balaban ile Meryem Kasap karşı karşıya geldi. Düellodan gülerek ayrılan taraf Meryem oldu.

Survivor'ın eski şampiyonu ve bu sene de yarışmaya hızlı bir giriş yaparak favoriler arasında gösterilen İsmail Balaban elenen isim oldu. İsmail Balaban'ın elenmesi herkeste şok etkisi yaratırken eski takım arkadaşı olan ve daha önce elenen Asena Demirbağ'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Asena Demirbağ, İsmail Balaban'ın elendiği düellonun fotoğrafına hızlı halay müziği koydu ve şu notu düştü:

"Halay team düelloda. Kim elense elensin halay çekilir."

Asena Demirbağ'ın paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Eleme gecesinin her anını yakından takip eden Asena Demirbağ, İsmail Balaban'ın elenmesi kesinleşince halay çektiği bir videoyu "Anlık sürpriz sonlu" notuyla paylaştı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR? HAYATI, KARİYERİ VE SURVIVOR SERÜVENİ

İsmail Balaban, Türk yağlı güreş sporcusu, Survivor şampiyonu ve televizyon kişiliği olarak tanınan bir isimdir. Hem Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde elde ettiği başarılarla hem de Survivor’daki güçlü performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Balaban, 2025’te Survivor All Star’da yaşadığı şok elenmeyle yeniden gündeme geldi. İşte İsmail Balaban’ın hayatı, kariyeri ve merak edilen detayları!

Doğum ve Köken: İsmail Balaban, 3 Haziran 1988 tarihinde Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde doğdu. Çiftçi bir ailenin oğlu olan Balaban, ikiz kardeşi Turan Balaban ile birlikte büyüdü. İkiz kardeşler, güreş camiasında “Balaban Kardeşler” olarak ünlendi.

Yağlı Güreş Başarıları: İsmail, genç yaşta yağlı güreşe başladı ve Antalya’nın köklü güreş geleneğini devam ettirdi. 2013 ve 2017 yıllarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan unvanını kazanarak Türkiye’nin en prestijli güreş organizasyonunda adını zirveye yazdırdı. Ayrıca, çeşitli bölgesel turnuvalarda çok sayıda madalya kazandı.

Lakabı: Güreş sahalarındaki çevikliği ve gücü nedeniyle “Yağlı Güreşin Prensi” olarak anılıyor.

Survivor Macerası: İsmail Balaban, televizyon ekranlarında ilk kez 2021 yılında Survivor Türkiye’ye katılarak geniş kitlelerce tanındı. Fiziksel gücü, stratejik zekâsı ve sakin kişiliğiyle dikkat çeken Balaban, Survivor 2021’de şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. İşte Survivor serüveninin özeti:

Survivor 2021: Gönüllüler takımında yarışan İsmail, parkurdaki üstün performansı ve liderliğiyle finale kadar yükseldi. Finalde SMS oylarıyla rakibi Ayşe Yüksel’i geride bırakarak şampiyon oldu.

Survivor All Star 2025: 2025 sezonunda All Star kadrosuna katılan İsmail, favoriler arasında gösterildi. Ancak 19 Mayıs 2025’teki eleme düellosunda Meryem Kasap’a 5-4’lük skorla yenilerek elendi. Bu veda, hem izleyiciler hem de sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Aile: İsmail Balaban, ikiz kardeşi Turan Balaban ile hem güreşte hem de özel hayatında yakın bir ilişkiye sahip. Turan da profesyonel bir yağlı güreşçi.

Özel Hayatı: 2020 yılında Gamze Atakan ile nişanlandı fakat çift 2021 yılında evlenmeden ayrıldı. Kasım 2022'de eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ile evlendi.

Kaynak: Haber Merkezi