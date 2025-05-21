Survivor Adası Alev Aldı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... İsmail Balaban Elendi, Meryem Kasap Çılgına Döndü: Tüm Eşyalarını Ateşe Verdi

TV8’in fenomen yarışması Survivor’da heyecan dorukta! 19 Mayıs düellosunda Meryem Kasap’ın zaferiyle elenen İsmail Balaban, finalin favorisi olmasına rağmen adaya veda etti. Eleme sonrası Meryem Kasap’ın, Balaban’ın baraka ve eşyalarını yakması sosyal medyada gündem oldu. Survivor yeni bölümde yaşanan bu olay, izleyicileri şoke etti. Meryem’in sinir anları viral olurken, adadaki gerilim tırmanıyor. İşte Survivor 2025'in 20 Mayıs 2025 bölümünün detayları...

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Survivor Adası Alev Aldı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... İsmail Balaban Elendi, Meryem Kasap Çılgına Döndü: Tüm Eşyalarını Ateşe Verdi

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da sular durulmuyor. Şampiyonun belli olmasına geri sayım devam ederken adada her gün yeni bir olay yaşanıyor. 19 Mayıs'taki düelloda Meryem Kasap ve İsmail Balaban karşı karşıya gelmişti.

Survivor Adası Alev Aldı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... İsmail Balaban Elendi, Meryem Kasap Çılgına Döndü: Tüm Eşyalarını Ateşe Verdi - Resim : 1

Düellodan Meryem Kasap'ın galip çıkmasıyla adaya veda eden ve Survivor yolculuğu sona eren isim İsmail Balaban olmuştu. Balaban'ın elenmesi adeta şok etkisi yaratmıştı çünkü finalin favori isimlerinden olarak görülüyordu.

Survivor Adası Alev Aldı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... İsmail Balaban Elendi, Meryem Kasap Çılgına Döndü: Tüm Eşyalarını Ateşe Verdi - Resim : 2

İsmail Balaban, adadan ayrılacağı zaman tüm arkadaşlarıyla vedalaştı, daha önce sorun yaşadığı ve düelloda kendisini eleyen Meryem Kasap ile de vedalaşmak istedi. Fakat Meryem Kasap, İsmail Balaban ile vedalaşmak istemedi.

Survivor Adası Alev Aldı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... İsmail Balaban Elendi, Meryem Kasap Çılgına Döndü: Tüm Eşyalarını Ateşe Verdi - Resim : 3

Şaşırtan eleme gecesi sonrası izleyiciler yeni bölümü merakla bekliyordu. Dün akşam ekrana gelen yeni bölüme İsmail Balaban'ın elenmesi sonrası Meryem Kasap'ın yaptıkları damga vurdu.

Survivor Adası Alev Aldı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... İsmail Balaban Elendi, Meryem Kasap Çılgına Döndü: Tüm Eşyalarını Ateşe Verdi - Resim : 4

Meryem Kasap sinirlendi ve İsmail Balaban'dan geriye kalan baraka ve eşyaları yaktı. Meryem Kasap'ın sinir anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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