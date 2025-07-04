Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar
İzmir'in Ödemiş kenti 3 gündür alevlere teslim olurken, çok sayıda mahalle için tahliye kararı verildi. Bazı evler yanarken, vatandaşların alevlerden kaçışı objektiflere yansıdı.
Kaynak: AA-DHA
Türkiye’nin ormanları günlerdir alevlere teslim olurken, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki yangın üçüncü gününe girdi.
İlçede risk alıntındaki 3 mahalle tahliye edilirken, alevlerden can havliyle kaçış da objektiflere yansıdı.
İlçede yükselen alevleri görenler hemen ihbarda bulunurken, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına ilk müdahale 10 dakika içinde yapılmasına rağmen, yangın hızla büyüdü. Müdahaleler 2 gün boyunca havadan ve karadan sürdü.
Ödemiş’teki yangın Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
80 YAŞINDAKİ ADAMDAN ACI HABER
Yangında alevlere teslim olan bir evde bulunan 80 yaşındaki yatalak hasta İbrahim Erkan da hayatını kaybetti. Erkan’ın cansız bedeni morga kaldırdı.
Yangında, Tosunlar, Suçıktı, Köseler ve Üzümlü mahalleleri de tahliye edildi. Vatandaşlar hayvanlarını kamyonlara, traktör kasalarına yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ödemiş’teki kaçış kameralara yansıdı.
Ödemiş'ten kaçış ise kameralar tarafından görüntülendi.