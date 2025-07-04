Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar

İzmir'in Ödemiş kenti 3 gündür alevlere teslim olurken, çok sayıda mahalle için tahliye kararı verildi. Bazı evler yanarken, vatandaşların alevlerden kaçışı objektiflere yansıdı.

Kaynak: AA-DHA

Yangın Ödemiş
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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 1

Türkiye’nin ormanları günlerdir alevlere teslim olurken, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki yangın üçüncü gününe girdi.

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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 2

İlçede risk alıntındaki 3 mahalle tahliye edilirken, alevlerden can havliyle kaçış da objektiflere yansıdı.

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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 3

İlçede yükselen alevleri görenler hemen ihbarda bulunurken, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 4

Yangına ilk müdahale 10 dakika içinde yapılmasına rağmen, yangın hızla büyüdü. Müdahaleler 2 gün boyunca havadan ve karadan sürdü.

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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 5

Ödemiş’teki yangın Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 6

80 YAŞINDAKİ ADAMDAN ACI HABER

Yangında alevlere teslim olan bir evde bulunan 80 yaşındaki yatalak hasta İbrahim Erkan da hayatını kaybetti. Erkan’ın cansız bedeni morga kaldırdı.

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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 7

Yangında, Tosunlar, Suçıktı, Köseler ve Üzümlü mahalleleri de tahliye edildi. Vatandaşlar hayvanlarını kamyonlara, traktör kasalarına yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ödemiş’teki kaçış kameralara yansıdı.

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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 8

Ödemiş'ten kaçış ise kameralar tarafından görüntülendi.

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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 9
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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 10
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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 11
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Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar - Resim: 12
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