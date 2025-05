Danla Bilic'e Eski Sevgilisi Berk Çetin'den Ölüm Tehdidi: Ölüm Haberini Üç Güne Alırsınız

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darbettiği için tutuklanan eski sevgilisi Berk Çetin'in serbest bırakıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Danla Bilic, Berk Çetin tarafından ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Berk Çetin'in ailesinin telefon numaralarına ulaştığını belirten Bilic, "'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' beyanında bulunmuş" dedi.

Danla Bilic'in açıklaması şöyle:

"Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta, ayrı bir dosyanın duruşması görülü. 4 gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açıl belliydi. Ama ben yine de bir umut, insan özgürlüğünün değerini anlar, birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse ki değilmiş.

Bugün dayımı arayıp, ailemden dayımın numarasını bulup işte 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Bu insan şu an bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp, onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor ve bu insan dışarıda şu an, dışarıda."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Danla Bilic'in fiziksel şiddete maruz kaldığı anlara ait görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Danla Biliç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak çare olmadığını ifade etmişti.

Danla Bilic şu açıklamada bulunmuştu:

"Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

Yine bugün 11.04.2025 tarihinde B. Ç. tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum."

Görüntülerin kamuoyunda yayılması ve ardından yükselen tepkiler sonrası Berk Çetin tutuklanmıştı.