Danla Bilic'e Şiddet Uygulayan Eski Erkek Arkadaşı Berk Çetin Tutuklandı

Sosyal medyada "Danla Bilic" olarak tanınan fenomen Damla Neslihan Aktepe, eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından sistematik şekilde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Danla Bilic son olarak dün bir kafede Berk Çetin tarafından darbedildi.

Darp anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Videoda, Berk Çetin'in Danla Bilic'in yanına gelerek iki kez tokat attığı saniye saniye görüldü.

Çetin, olay yerinden ayrıldıktan sonra Danla Bilic polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu Çetin, Denizli’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Çetin, olayın tesadüfen geliştiğini savundu. Aktepe’nin orada bulunduğunu bilmediğini iddia eden Çetin, "Sadece halini hatırını sordum, hakaret edince omzunu ittim. Yumruk atmadım" dedi.

Danla Bilic sosyal medya hesabından Berk Çetin'in tutuklandığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi