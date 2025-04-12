Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Bir Vicdansız Daha Tutuklandı

Kadıköy'de, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet'in katilleri B.B ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanıklar 10 Nisan’da ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık çocuklardan biri için yaş tespiti istenildi. Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi.

BİR TUTUKLAMA DAHA!

Ahmet Minguzzi'nin ailesi ise duruşma öncesi tehdit edildiklerini açıklamıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Gümüşhane’de yakalandığı duyurulan şüpheli K.Y. İstanbul’a getirilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Kaynak: İHA