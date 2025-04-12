Düğün Yolunda Feci Kaza: 4 Yaşındaki Ceren Öldü, 4 Kişi Yaralı

Siirt'te düğün yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken araçtaki diğer 4 kişi yaralandı.

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Düğün Yolunda Feci Kaza: 4 Yaşındaki Ceren Öldü, 4 Kişi Yaralı

Siirt'ten düğüne gitmek için yola çıkan aile faciayı yaşadı. Diyarbakır’a, yakınlarının düğününe katılmak için yola çıkan Taşkın Gevher idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Arabanın içinde can pazarı yaşandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yararlıları hastaneye kaldırdı.

Düğün Yolunda Feci Kaza: 4 Yaşındaki Ceren Öldü, 4 Kişi Yaralı - Resim : 1

Ağır yaralanan 4 yaşındaki Ceren'den ise yürek yakan haber geldi. Küçük Ceren, Baykan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren’in cansız bedeni, morga kaldırılırken, babası Taşkın Gevher ağır yaralı halde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralılar Bitlis’te tedavi altına alındı.

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Kaynak: DHA

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