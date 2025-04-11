Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Vicdansızlar Tutuklandı

İstanbul'da canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, duruşmaya günler kala ölümle tehdit edilmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Minguzzi Ailesini Tehdit Eden Vicdansızlar Tutuklandı

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin canice katledilmesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 24 Ocak Cuma günü Kadıköy’deki Salı pazarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, yanında bulunan U.B. tarafından ise defalarca tekmelenmişti. Minguzzi, 14 gün süren yaşam savaşının ardından hastanede hayatını kaybetmişti.

TEHDİT YAĞDIRDILAR

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin davanın duruşmasına günler kala katil zanlıların yakınları, acılı aileye tehditler yağdırmıştı. Minguzzi ailesi ölüm tehditleri sonrasında savcılığa başvurmuş ve başvuru dilekçesinde kan donduran şu tehditler yer almıştı:

“Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”, “Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…”

Ailenin tehdit edilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda dün 5 şüpheli gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu tespit edilen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu ise Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli B.A. ve yaşı küçük A.S.D, E.K, H.E.A ‘birden fazla kişi ile tehdit’, ‘silahla tehdit’ suçlarından, suça sürüklenen çocuk K.G. ise ‘birden fazla kişi ile tehdit’, ‘silahla tehdit’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 5 şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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