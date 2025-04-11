İBB Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyım Atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 24 şirkete doğrudan, 28 şirkete denetim kayyımı atandı. Kayyım atanan şirketler arasında Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin de olduğu öğrenildi.

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İBB Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyım Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmaları başlattı. 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı, "kent uzlaşısı" soruşturmasında ise serbest bırakıldı.

24 ŞİRKETE KAYYIM

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyım atandı. Şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyımı atandı. Kayyım atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat'ın da olduğu öğrenildi.

KAYYIM ATANAN ŞİRKETLER

İşte kayyım atanan şirketler...

"İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, İstcon İnşaat Yatırım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi, Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi, Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi, Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Asır Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Asak Araç Kiralama Anonim Şirketi, Asoy İnşaat Anonim Şirketi, Mufa İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi, Erta İnşaatçılık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi."

Kaynak: ANKA

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