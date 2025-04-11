Yakılan Afgan Madenci Davasında Karar! Ocak Sahiplerine Ödül Gibi Ceza

Zonguldak'ın Kırat Mahallesi'nde 10 Kasım 2023'te, Afganistan uyruklu 3 çocuk babası Vezir Mohammad Nourtani'nin cansız bedeni yanmış halde bulunmuştu. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Afgan madencinin, vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin ise olayın üstünü örtmek için madenciyi yaktıkları belirtilmişti.

CEZALAR BELLİ OLDU

BirGün'de yer alan habere göre; Nourtani'nin yakılmasına ilişkin açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu taksirle öldürme suçundan 5 yıl 8 ay, Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın delil karartma suçundan 4 yıl 6 ay ceza aldı. Ocak çalışanları Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve Alaattin Çayırlı ise delil karartma suçundan 2’şer yıl hapis cezası aldı. Çayırlı’nın cezası 1/6 oranında indirilerek 1 yıl 8 aya düşürüldü. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

'3 AY SONRA TAHLİYE OLABİLECEKLER'

Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker tüm sanıkların üç ay sonra tahliye olabileceğini ifade etti. Şeker, caydırıcı bir karar olmamasından dolayı bu kararın Zonguldak’taki kaçak maden ocaklarında cinayetlerin işleneceği anlamına geldiğini belirtti.

'BENİM HAYATIMI MAHVETTİLER'

Zonguldak’ta yanmış cesedi bulunan Vezir Mohammad Nourtani davasında karar çıkmasının ardından; madencinin eşi Kamer Gül Meliki beraberindeki Avukat Kerim Bahadır Şeker ve DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ile duruşma sonrasında açıklama yaptı. Gül Meliki, “Mahkemede kim ne dediyse hepsi yazılıyordu, ben ayağa kalktığımda ‘sus’ diyerek beni susturuyorlardı. Mahkemeye boşa geldiğimi düşünüyorum. Hakan diyor ki ‘ben suçsuzum, beni serbest bırakın’ avukatı bana para dolu çantasıyla geldiğinde hani orada suçluydu, burada hep suçsuz diye ifade ediyor. Kaç kez para teklif ettiler ama kabul etmedik. Biz, mahkememiz bunların hakkını verir dedik, sağ olsun mahkememizi de gördük. Hakkımı helal etmiyorum. Benim hayatım bitti, bozuldu. Benim artık kocam yok, 2 hastam var geçici bir hastalık değil. Onlar hayatı boyunca bunu taşıyacak. Babalarına ihtiyaçları vardı, artık babaları da yok. Benim hayatımı mahvettiler, aynısı onların da başına gelir elbet” dedi.

Kaynak: DHA