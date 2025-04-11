Antalya'da Kritik Temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Lideri Şara ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün başlayan 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF2025) katılmak üzere ikinci kez Türkiye’ye geldi. Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ikili görüşmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'KAOS İSTEYENLERE FIRSAT VERİLMEYECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye’de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA