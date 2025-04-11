Uzaklaştırma Kararını Tam 5 Kez İhlal Etti! Takip, Tehdit, Taciz, Darp... Danla Bilic İlk Kez Açıkladı, Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Ocak ayında yollarını ayırdığı eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından sistematik bir şekilde şiddete ve ısrarlı takibe uğradığını açıkladı. Bilic'in aktardığına göre Çetin, kurye kılığında evine gidip kapısını zorladı, aracını takip ederek şoförünü darp etti.

Bilic, bu olayların ardından uzaklaştırma kararı aldırsa da Çetin durmadı. Uzaklaştırma kararını tam 5 kez ihlal eden Berk Çetin, Danla Bilic'in evi, iş yeri, spor kulübü dahil her yerde rahatsız etmeye devam etti. Bilic, son olarak bugün spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda Çetin tarafından yumruklanarak darp edildi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alan ünlü fenomen, tekrar Aile İçi Büro'ya müracaat etti.

"Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" diyen Danla Bilic, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

KURYE KILIĞINDA EVİNE GİTTİ, ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ

Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım Berk Çetin tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. Çetin, yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

'UZAKLAŞTIRMA KARARINI 5 KEZ İHLAL ETTİ'

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Çetin yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

'YUMRUKLANARAK DARP EDİLDİM'

Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum."