Manisa'da Çiftçilere Don Uyarısı

Manisa'da, özellikle filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don bugün de devam etti.

Başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçede sabaha karşı sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, üzüm bağları ve tarım alanlarında zarara yol açtı.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, gazetecilere 9 Nisan'da başlayan soğukların 12 Nisan'a kadar sürmesinin beklendiğini, ilçedeki 130 bin dekar tarım arazisinde ciddi hasar tespit ettiklerini söyledi.

Üzüm üreticiliğinin ilçenin temel geçim kaynağı olduğunu belirten Okur, "Üzüm olmazsa burada ne sanayi olur ne ticaret olur. Bu yıl çiftçi hakikaten de çok zor bir dönem geçirecek." dedi.

Turgutlu ovasında zarar gören üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başladı.

Kaynak: AA