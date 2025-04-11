İstanbul'da Bir İlk, Uluslararası Spor Filmleri Festivali 7 Mayıs'ta Başlıyor

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, 7-10 Mayıs tarihlerinde ilk kez düzenlenecek. Hazırlıkları başlayan festivalde gösterimler Beyoğlu'nda Atlas 1948 Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda yapılacak. Aynı zamanda 22 Mayıs'ta Kadıköy Sineması'nda üç klasik spor filmiyle sabaha kadar sürecek gece gösterimi düzenlenecek.

Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünü üstlendiği festivalde kurmaca kısa film, belgesel ve uzun metraj filmler yer alacak.

21 ülkeden 60 filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak olan festivalin kapanış törenine ise "Taçsız Kral" filmi seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA