Meteoroloji Uyardı Çok Kuvvetli Geliyor! Çiftçileri Yıkan Haber, Hepsi Yok Olacak: Bu Gece Başlıyor 6 İle Dikkat

MGM tarafından yapılan açıklamada, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı ifade edildi. Buna karşılık, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz’de sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR RİZE VE ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin son verilerine göre, bu geceden itibaren Rize çevresi ile Trabzon’un doğu kesimleri, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç bölgeleri ile Artvin’in kıyı hatlarında kuvvetli yağışlar bekleniyor. MGM, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

RÜZGAR VE FIRTINA RİSKİNE DİKKAT

İç Anadolu ile Batı Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. MGM, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kesimlerde çığ riski gibi durumlara karşı da uyarıda bulundu.

ÇİFTÇİLERE ZİRAİ DON UYARISI

Tarım faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan zirai don riski, bu gece özellikle İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatı bölgelerinde etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri, çiftçilere il ve ilçe bazında hazırlanan sıcaklık tahminlerini yakından takip etmeleri ve önlem almaları çağrısında bulundu. Zirai ürünlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin vakit kaybedilmeden uygulanması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA