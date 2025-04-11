Çöp Ayrıştırma Tesisinde Kahreden Ölüm

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde çalışan Soner Altun (26), arızasını gidermeye çalıştığı makineye sıkıştı. Tesisteki diğer işçilerin fark etmesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Soner Altun'un cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA